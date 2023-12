Wohin geht es nun, S&T?

Die Aktie von Kontron wird aus verschiedenen Perspektiven bewertet, um Anlegern ein umfassendes Bild zu vermitteln. Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,25 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 21,8 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 20,86 EUR liegt, ergibt sich eine Abweichung von +4,51 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Kontron derzeit eine Dividendenrendite von 5,46 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 23 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kontron liegt bei 19,28, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz wird deutlich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Kontron in den sozialen Medien zu beobachten war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über Kontron deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Kontron eine "Schlecht"-Bewertung, die Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen sollten.

