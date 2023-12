Wohin geht es nun, SG Blocks?

Die Safe & Green-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der Kurs liegt bei 0,513 USD und ist damit um +0,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch auch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,69 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Safe & Green derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,04%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild zu verzeichnen war. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Safe & Green in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden sowohl positive als auch negative Meinungen zur Aktie von Safe & Green veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde jedoch weder stark über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung als "Neutral".