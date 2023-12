Wohin geht es nun, Roku?

Die Aktie von Roku weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65,12 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 284,24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationsdienstleistungssektor hat die Aktie von Roku im letzten Jahr eine Rendite von 103,2 Prozent erzielt, was 94,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite von Roku sogar um 117,09 Prozent höher. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf dieser Ebene.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei Roku bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von Analysten.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass das Wertpapier eine neutrale Bewertung in diesem Bereich erhält.