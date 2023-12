Wohin geht es nun, Rhoen Klinikum?

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Dividendenrendite von Rhoen-klinikum liegt basierend auf den aktuellen Kursen bei 1,29 %, was 4,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,18 % liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Ertrag niedriger ist und die Einstufung daher als "Schlecht" erfolgt.

Bei der Analyse von Anlegerstimmungen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Rhoen-klinikum in sozialen Medien überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Rhoen-klinikum bei 12,16 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,5 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,65 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 11,29 EUR, was einem Abstand von -7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Rhoen-klinikum-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.