Wohin geht es nun, Resideo?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Resideo-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 37,88 als neutral eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 30, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV-Wert von 14,21 liegt Resideo unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Bauprodukte". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -17,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Resideo aktuell bei 0 liegt. Aus diesem Grund erhält Resideo eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Resideo wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.