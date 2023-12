Wohin geht es nun, Red Light Holland?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Red Light Holland wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 50 an, dass Red Light Holland weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Red Light Holland. Dennoch konnte eine positive Änderung in der Stimmungsrate festgestellt werden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,08 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,06 CAD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,06 CAD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von negativen Meinungen und Themen in den letzten Wochen, wodurch das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Red Light Holland in verschiedenen Analysebereichen unterschiedlich bewertet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.