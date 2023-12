Wohin geht es nun, Reckitt Benckiser?

Reckitt Benckiser: Neutrale Bewertungen für Dividendenrendite, technische Analyse und Sentiment

Die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser liegt bei 3,26 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Haushaltsprodukte-Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5875,54 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 5442 GBP liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 5512,76 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Reckitt Benckiser daher ein neutrales Rating auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um Reckitt Benckiser haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu negativen Themen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussion über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Reckitt Benckiser daher in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die diversen Kommentare und Wortmeldungen deuten auf eine positive Stimmung hin, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Reckitt Benckiser auf der Grundlage der Dividendenrendite, technischen Analyse und des Sentiments.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Reckitt Benckiser-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Reckitt Benckiser jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Reckitt Benckiser-Analyse.

Reckitt Benckiser: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...