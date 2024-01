Wohin geht es nun, Rare Element?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von Rare Element liegt bei 7,14, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 64 für Rare Element, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Rare Element Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Rare Element in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Rare Element bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rare Element bei 6,71, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende weist Rare Element derzeit eine Dividendenrendite von 1,9% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,27%. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.