Wohin geht es nun, RMB Holdings?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Rmb eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rmb daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Rmb innerhalb von 7 Tagen eine neutrale Situation aufweisen, da der RSI bei 33,33 liegt, was weder überkauft noch überverkauft ist. Die Bewertung fällt daher ebenfalls als "Neutral" aus. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 15, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rmb bei 10,47 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 51,4 in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Rmb eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.