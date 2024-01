Wohin geht es nun, Public Joint Stock Company Pik-specialized Homebuilder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei der aktuellen Bewertung von Pik Pjsc anhand des RSI zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (40,68 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (55,05 Punkte) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Pik Pjsc ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,33 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt eine eher negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs der Aktie (-6,96 Prozent Unterschied) unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (-2,55 Prozent).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pik Pjsc ist hingegen kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Pik Pjsc daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.