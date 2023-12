Wohin geht es nun, Psyched Wellness?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Beurteilung überkaufte oder unterkaufte Aktien verwendet. Für die Psyched Wellness-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der ebenfalls bei 60 liegt und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Psyched Wellness.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Psyched Wellness-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 0,07 CAD beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,045 CAD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,05 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen über Psyched Wellness veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der vergangenen Tage beschäftigten sich ebenfalls überwiegend mit negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Psyched Wellness in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".