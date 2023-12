Wohin geht es nun, Poly Property Development?

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Poly Property Services derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 37,53 HKD, während der Aktienkurs bei 27,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,66 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 29,85 HKD ergibt eine Abweichung von -6,53 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Poly Property Services gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Poly Property Services. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Poly Property Services liegt bei 60,22, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,14 und bestätigt die Gesamteinschätzung als "Neutral".