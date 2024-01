Wohin geht es nun, Pollard Banknote?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pollard Banknote beträgt das aktuelle KGV 304. Im Branchendurchschnitt liegt das KGV für vergleichbare Unternehmen aus dem Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" bei 29. Daher ist die Aktie von Pollard Banknote aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Aktie von Pollard Banknote wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Analysten haben die Aktie von Pollard Banknote in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es in den letzten Monat keine Analystenupdates zu Pollard Banknote gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 36 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,33 Prozent bedeutet und somit eine Einstufung als "Gut" ergibt.

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Pollard Banknote. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.