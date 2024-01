Wohin geht es nun, Plus Alpha Consulting?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Aktie der Plus Alpha Consulting ergibt sich ein RSI-Wert von 46 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI-Wert (46,94) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Plus Alpha Consulting auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 2847,26 JPY für den Schlusskurs der Plus Alpha Consulting-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2837 JPY, was einer Differenz von -0,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2618,84 JPY, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,33 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Plus Alpha Consulting also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Plus Alpha Consulting ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Plus Alpha Consulting konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie hierfür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Plus Alpha Consulting eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf Basis des RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung als auch des Sentiments und Buzz.