Wohin geht es nun, Pinnacle West Capital?

Pinnacle West Capital wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf neutral eingestuft werden kann.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Pinnacle West Capital wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Pinnacle West Capital mit 4,76 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pinnacle West Capital-Aktie hat einen Wert von 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pinnacle West Capital.