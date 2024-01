Wohin geht es nun, Perpetual Energy?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Perpetual Energy-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral, mit einem Wert von 53,66, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Perpetual Energy.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinung der Anleger einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im vergangenen Monat im neutralen Bereich lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Perpetual Energy-Aktie.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Perpetual Energy derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,55 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,43 CAD liegt, was einer Abweichung von -21,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,52 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt ist die Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating zu bewerten.