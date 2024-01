Wohin geht es nun, PepsiCo?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pepsico als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Pepsico-Aktie beträgt 0,17, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 42,63, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie gemäß dem Relative Strength Indikator als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Pepsico-Aktie, wovon 6 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Pepsico, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 197,88 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 14,41 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf dieser Basis.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Pepsico-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,15 Prozent erzielt, was 158,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Getränkebranche beträgt -11,73 Prozent, und Pepsico liegt 6,58 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Pepsico in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den letzten ein, zwei Tagen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Pepsico auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

