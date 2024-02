Wohin geht es nun, Passur Aerospace?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Passur Aerospace eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Passur Aerospace derzeit bei 0,01 USD, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Neutral" für beide Zeiträume.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt der Wert bei 13,51 Euro, was 58 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet gilt und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Passur Aerospace liegen bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Insgesamt erhält die Passur Aerospace-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der weichen und technischen Faktoren.