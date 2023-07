Wohin geht es nun, Papa John's?

Papa John's, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 06:55 Uhr) mit 77.11 USD mehr oder weniger unverändert (+0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Wie Papa John's derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Papa John's derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 78,89 USD, womit der Kurs der Aktie (77,11 USD) um -2,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 73,89 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,36 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Papa John's erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 15,12 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,75 Prozent im Branchenvergleich für Papa John's bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 23,96 Prozent im letzten Jahr. Papa John's lag 34,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Papa John's aktuell 2,21. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Papa John's bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.