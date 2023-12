Kawasaki Heavy IndustriesADR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Kawasaki Heavy Industries auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um Kawasaki Heavy Industries angesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Kawasaki Heavy Industries beträgt 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 22 haben, unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kawasaki Heavy Industries-Aktie zeigt einen Wert von 85, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen weist mit einem Wert von 58,61 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "neutral"-Rating, was insgesamt zu einer "schlecht"-Bewertung für Kawasaki Heavy Industries führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Kawasaki Heavy Industries im letzten Jahr eine Rendite von 61,27 Prozent erzielt, was 38,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 27,07 Prozent, wobei Kawasaki Heavy Industries aktuell 34,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.