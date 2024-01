Wohin geht es nun, Pan Asian?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Sevens Atelier. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder über positive noch über negative Themen diskutiert wurde.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Sevens Atelier-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 62,86 Prozent niedriger als der aktuelle Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage wird um 13,33 Prozent unterschritten, wodurch ebenfalls ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, weist für die Sevens Atelier-Aktie einen RSI von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen aus. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.