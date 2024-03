Wohin geht es nun, Oxford Industries?

Das Textil- und Bekleidungsunternehmen Oxford Industries schüttet gegenüber dem Durchschnitt seiner Branche eine Dividendenrendite von 2,6 % aus, was 0,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,49 % ist. Analysten bewerten die Oxford Industries-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt drei Bewertungen fallen keine als schlecht aus. Das Kursziel der Analysten liegt bei 117,5 USD, was einer erwarteten Performance von 5,13 Prozent entspricht. Die Anlegerstimmung ist positiv, und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und Interesse an der Aktie. Die Gesamtbewertung der Aktie durch die Redaktion lautet daher "Gut".

Sollten Oxford Industries Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Oxford Industries jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Oxford Industries-Analyse.

Oxford Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...