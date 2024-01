Wohin geht es nun, Olympic Steel?

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Olympic Steel als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 36,41 und ein RSI25-Wert von 27,38. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 18. Dies bedeutet, dass die Börse 18,89 Euro für jeden Euro Gewinn von Olympic Steel zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird der Titel als unterbewertet eingestuft, da der durchschnittliche Wert in der "Metalle und Bergbau"-Branche bei 94 liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Olympic Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 103,26 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +50,78 Prozent im Branchenvergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um 52,48 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors von 52,48 Prozent liegt Olympic Steel um 50,78 Prozent darüber, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Olympic Steel besonders positiv diskutiert, mit 11 Tagen, an denen hauptsächlich positive Themen dominierten, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Olympic Steel daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.