Wohin geht es nun, Okura?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel können kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Okura heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Okura weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch auf 25-Tage-Basis ist Okura weder überkauft noch überverkauft (Wert: 67,01). Deshalb erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Okura-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist die Aktie von Okura ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,02 auf. Dies liegt 94 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (31,44) bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert somit eine Unterbewertung, was zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Okura aktuell 0, was eine negative Differenz von -6,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Okura daher als "Schlecht".

Hinsichtlich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie von Okura im letzten Jahr eine Rendite von 70,27 Prozent erzielt, was 60,1 Prozent über dem Durchschnitt (10,18 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,81 Prozent, wobei Okura aktuell 66,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.