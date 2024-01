Wohin geht es nun, Nu Holdings Limited Registered (A)?

Die Stimmung der Anleger bei Nu -Cayman Islands ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Nu -Cayman Islands-Aktie veröffentlicht, wovon 2 Bewertungen "Gut" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 10,9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 32,28 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (8,24 USD) bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Wir haben die Aktie von Nu -Cayman Islands auf diese Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nu -Cayman Islands-Aktie liegt bei 48,28, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Nu -Cayman Islands in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Analysteneinschätzung, das Sentiment und den Relative Strength Index.