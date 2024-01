Wohin geht es nun, Northwest Biotherapeutics?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Northwest Biotherapeutics liegt bei 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 54,67 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Northwest Biotherapeutics aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent für die Biotechnologie-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,66 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,7 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung "Gut". Jedoch liegt der GD50 bei 0,77 USD, was zu einer negativen Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfuhr das Unternehmen jedoch zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Northwest Biotherapeutics-Aktie gemäß unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.