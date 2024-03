Wohin geht es nun, Norinco?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Norinco Cooperation, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Norinco Cooperation daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Norinco Cooperation derzeit 0, was einer negativen Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Norinco Cooperation mit 4,89 Prozent um mehr als 23 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -19,04 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Norinco Cooperation mit 23,94 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Norinco Cooperation von 11,35 CNH 13,69 Prozent unter dem GD200 (13,15 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der einen Kurs von 10,82 CNH aufweist, deutet jedoch auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +4,9 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Norinco Cooperation als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.