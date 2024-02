Wohin geht es nun, Noble Romans?

Die technische Analyse für die Noble Roman's-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,32 USD liegt, was einer Abweichung von +14,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,29 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt wird die Aktie von Noble Roman's auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Noble Roman's zeigt in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen wurde weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Noble Roman's 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Noble Roman's-Aktie liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 42,11 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Noble Roman's.