Wohin geht es nun, Ningbo Xusheng Auto?

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Ningbo Xusheng in den sozialen Medien beobachtet werden. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Branchenvergleich hat Ningbo Xusheng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,03 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,21 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,76 Prozent hatte, lag Ningbo Xusheng um 22,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Ningbo Xusheng besonders positive Diskussionen verzeichnet, und an zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün. Es gab keine negativen Diskussionen, und meistens waren die Anleger neutral eingestellt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Ningbo Xusheng liegt bei 47,84 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 61,1. Daher erhält Ningbo Xusheng eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.