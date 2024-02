Wohin geht es nun, Ninety One Ltd?

Der Relative Strength Index (RSI) der Ninety One-Aktie liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich, wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, der RSI liegt dann bei 50. Dies weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ninety One gesprochen. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ninety One-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,92 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,97 EUR, was einem Unterschied von +2,6 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Ergebnisse und erhalten daher auch eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Ninety One durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.