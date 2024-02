Wohin geht es nun, NextEra Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Nextera Energy-Aktie liegt aktuell bei 47 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,95 eher neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysten haben die Aktie der Nextera Energy in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 4 "Gut"-Einstufungen und 0 "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 87,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,27 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,88, dass die Nextera Energy-Aktie im Vergleich zur Branche "Stromversorger" unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 64,66 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 56,61 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage einen Wert von 59,28 USD, was nahe am aktuellen Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der RSIs, der Analystenbewertungen, des KGVs und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Gut" für die Nextera Energy-Aktie.