Wohin geht es nun, National Beverage?

Die Stimmung der Anleger bei National Beverage in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der National Beverage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,24 USD. Der letzte Schlusskurs von 49,14 USD weicht nur minimal ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Aktie auch hier ein neutrales Rating erhält.

Im fundamentalen Vergleich wird National Beverage als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,46 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,07, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die National Beverage-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.