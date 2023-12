Wohin geht es nun, NNK?

Das Anleger-Sentiment für Yinsheng Digifavor basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Yinsheng Digifavor derzeit bei 1,81 HKD, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 2,22 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +22,65 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,34 HKD, was einer Differenz von -5,13 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 244,93 Prozent erzielt, was 258,55 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 20,46 Prozent, wobei Yinsheng Digifavor aktuell 224,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Yinsheng Digifavor liegt bei 61,11 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 54,41 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Yinsheng Digifavor aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Relative Strength-Index eine "Neutral"-Bewertung.