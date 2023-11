Wohin geht es nun, Mount Gibson Iron?

Die technische Analyse der Mount Gibson Iron-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,53 AUD einen positiven Abstand von +12,77 Prozent zum GD200 (0,47 AUD) aufweist. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,49 AUD. Somit ergibt sich ein Abstand von +8,16 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Mount Gibson Iron als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) für die Mount Gibson Iron-Aktie zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mount Gibson Iron aktuell 130. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt ein KGV von 49 haben, wird deutlich, dass Mount Gibson Iron aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mount Gibson Iron eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen hingegen sind vor allem positive Themen aufgetaucht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Mount Gibson Iron auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Neutral"-Bewertung.