Wohin geht es nun, Mersen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Die Mersen-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 36,93 EUR bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,1 EUR, was einem Unterschied von -2,25 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,53 EUR wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs bei +7,66 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Mersen-Aktie im Rahmen der Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass überwiegend positive Meinungen zu Mersen veröffentlicht wurden. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis eine Überverkaufssituation, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Mersen-Aktie positiv bewertet.

Die gesamte Analyse ergibt daher eine positive Bewertung der Mersen-Aktie aus charttechnischer Sicht, im Anleger-Sentiment und im Sentiment und Buzz. Die Relative Strength Index Bewertung zeigt ebenfalls positiv, nur auf 25-Tage-Basis neutral.