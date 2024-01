Wohin geht es nun, Medios?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Medios beträgt der RSI25 52,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Medios ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Medios-Aktie ein Durchschnitt von 16,26 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,76 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer negativen Bewertung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Medios wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung "Gut".