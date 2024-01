Wohin geht es nun, McDonald's?

Auf der Grundlage des Relative Strength Index gilt die Aktie von Mcdonald's als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mcdonald's-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,82, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daher ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit weist Mcdonald's basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 2,36 % auf, was 0,4 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,76 % ist. Somit wird der Ertrag als nur leicht niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Mcdonald's derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 283,21 USD, während der Kurs der Aktie (294,36 USD) um +3,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 285,41 USD, was einer Abweichung von +3,14 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bei Mcdonald's in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Zusätzlich wurden diese Erkenntnisse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich ein positives Signal zeigte. Somit ergibt sich auf dieser Ebene eine "Neutral"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

