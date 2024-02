Wohin geht es nun, Mayr-Melnhof Karton?

Der Aktienkurs von Mayr Melnhof Karton hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Materialien-Sektor 17,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -3,8 Prozent, und Mayr Melnhof Karton liegt aktuell 17,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 126,69 EUR. Der letzte Schlusskurs (119,8 EUR) weicht um -5,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 122,02 EUR, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,82 Prozent). Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Mayr Melnhof Karton beträgt derzeit 3,5 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,74 Prozent. Diese leichte Differenz führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über die Aktie, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt. Daher wird das Gesamtergebnis in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.