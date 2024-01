Wohin geht es nun, Maxnerva Services?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Maxnerva Services ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 4,03 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "IT-Dienstleistungen"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,25, was einen Abstand von 90 Prozent zum KGV von Maxnerva Services bedeutet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Maxnerva Services von 0,174 HKD mit -24,35 Prozent Entfernung vom GD200 (0,23 HKD) ein "Schlecht"-Signal liefert. Der GD50 liegt bei 0,17 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Maxnerva Services-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Maxnerva Services festgestellt wurden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Maxnerva Services derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,13% in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Diese Differenz von lediglich 6,13 Prozentpunkten führt dazu, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.