Wohin geht es nun, ManpowerGroup?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Manpowergroup betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 67,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Manpowergroup derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 67,59 im neutralen Bereich, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Manpowergroup-Aktie abgegeben. Davon fielen 2 Bewertungen positiv, 3 neutral und 1 negativ aus, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt. Dabei ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 89 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 26,22 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Manpowergroup-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 75,62 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 70,51 USD eine Abweichung von -6,76 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 76,33 USD über dem aktuellen Kurs von 70,51 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Wer derzeit in die Aktie von Manpowergroup investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 3,85 % einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt erzielen. Dies bedeutet eine Abweichung von 1,27 Prozentpunkten und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.