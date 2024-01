Wohin geht es nun, Macau Legend Development?

Die Aktie der Macau Legend Development wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,25 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,189 HKD liegt und somit einen Abstand von -24,4 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,19 HKD, was einer Differenz von -0,53 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") ergibt sich eine Rendite von -48,64 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -4,47 Prozent, wobei die Macau Legend Development mit 44,17 Prozent deutlich darunter liegt. Somit führt die Entwicklung der Aktie im letzten Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Macau Legend Development bei 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 31,95) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Macau Legend Development angesprochen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.