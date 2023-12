Wohin geht es nun, Lyckegard AB?

Weitere Suchergebnisse zu "Seiko Epson":

In den letzten zwei Wochen wurde die Lyckegard-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral, weshalb die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des 7-Tage-RSI liegt der Wert der Lyckegard-Aktie bei 77,22 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daraus ergibt sich eine "schlechte" Bewertung. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 66,48, was bedeutet, dass die Lyckegard-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "neutral" eingestuft und erhält ebenfalls eine "schlechte" Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lyckegard-Aktie betrachtet. Über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert 2,38 SEK, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1,875 SEK liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 2,12 SEK, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis somit als "schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung um die Lyckegard-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird sie als "neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch hier eine "neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich für die Lyckegard-Aktie eine "neutral"-Bewertung aufgrund der überwiegend neutralen Anleger-Stimmung, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.