Wohin geht es nun, AB Linasro?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Akola ergibt sich ein RSI-Wert von 80, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 68, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine neutrale Bewertung ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse eine stabile Stimmung und kaum Veränderung bei Akola in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung für Akola in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergibt eine Gesamteinschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,93 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von -3,81 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.