Wohin geht es nun, LION E-Mobility?

Die Lion E-Mobility befindet sich derzeit in einer schlechten Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,63 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,72 EUR liegt, was einer Abweichung von -34,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,94 EUR, was einer Abweichung von -11,34 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lion E-Mobility liegt bei 56,76, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich ebenfalls bei 56, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde über die Lion E-Mobility eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag eher negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.