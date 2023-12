Wohin geht es nun, Kyodo Public Relations?

Das Internet spielt eine große Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Änderung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Laut Kyodo Public Relations wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Kyodo Public Relations bei 537 JPY und ist damit -9,47 Prozent vom GD200 (593,19 JPY) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 552,8 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kyodo Public Relations-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 64,91 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kyodo Public Relations eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.