Wohin geht es nun, Kunshan Kersen Science?

Die technische Analyse von Kunshan Kersen Science & zeigt positive Entwicklungen auf. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,28 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,5 CNH liegt, was einer Abweichung von +16,76 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 7,83 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie von Kunshan Kersen Science & somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 30,41, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der RSI25 von 43,67 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Kunshan Kersen Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,87 Prozent erzielt, was 14,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche liegt die Aktie aktuell 9,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kunshan Kersen Science &. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.