Wohin geht es nun, Kuang-Chi?

Der Aktienkurs von Kuang-chi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um 0,39 Prozent, was zu einer Underperformance von -22,29 Prozent für Kuang-chi führt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,41 Prozent im letzten Jahr, wobei Kuang-chi 22,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Kuang-chi festgestellt werden. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt, während die Veränderung der Anzahl der Beiträge eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigte. Zusammenfassend erhält Kuang-chi in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kuang-chi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,13 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,78 CNH liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Kuang-chi-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält die Kuang-chi-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kuang-chi derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.