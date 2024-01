Wohin geht es nun, Koatsu Gas Kogyo?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung und sogar Drehung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen zu Koatsu Gas Kogyo wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Koatsu Gas Kogyo daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 762,86 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 885 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +16,01 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 820,22 JPY, was einer Distanz von +7,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Koatsu Gas Kogyo daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Koatsu Gas Kogyo-Aktie beträgt 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (36,05) ergänzt diese Analyse und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Koatsu Gas Kogyo somit ein "Neutral"-Rating.