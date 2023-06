Wohin geht es nun, Kimberly-Clark?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Der Kurs der Aktie Kimberly-clark steht am 13.06.2023, 03:29 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 134.5 USD. Der Titel wird der Branche "Haushaltsprodukte" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Kimberly-clark auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Kimberly-clark erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 6 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kimberly-clark vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (130,17 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -3,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 134,5 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Kimberly-clark erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Kimberly-clark beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,5 Prozent und liegt mit 0,11 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,39) für diese Aktie. Kimberly-clark bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Kimberly-clark erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 43,29 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,56 Prozent im Branchenvergleich für Kimberly-clark bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,47 Prozent im letzten Jahr. Kimberly-clark lag 14,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.