Wohin geht es nun, Keywords Studios?

In den letzten Wochen hat sich ein Anstieg positiver Kommentare über Keywords Studios in den sozialen Medien gezeigt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in Richtung positiv. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Keywords Studios wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,19 Prozent und liegt damit 13,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 13,31). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Keywords Studios-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem RSI von 71,73 wird die Keywords Studios-Aktie als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 43,78 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 37,59, was 86 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 263 in der IT-Dienstleistungsbranche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Keywords Studios-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.